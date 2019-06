De Peiling: 'De tandarts moet onder de basisverzekering gaan vallen'

NOORD-HOLLAND - Mensen met lagere inkomens mijden de tandarts uit angst voor hoge kosten. Annemieke Glorie uit Castricum vindt dat goede mondzorg voor iedereen bereikbaar moet zijn en stelt dat de tandarts onder de basisverzekering moet gaan vallen. Ben jij het daarmee eens?

Kiespijn

Annemieke Glorie stuurde ons onderstaande mail die de aanleiding is voor De Peiling van vandaag:

Afgelopen vrijdag was ik een dagje weg met een nichtje van 29 en haar twee jonge kinderen. Ze zit krap bij kas en heeft geen aanvullende ziektekostenverzekering. In de loop van de dag kreeg mijn nichtje pijn aan haar tanden. Dit werd erger en erger. Aan het eind van de dag zat ze huilend bij het eten.

We hebben de noodlijn voor tandartsen gebeld en kregen te horen dat er in een noodtandarts in Heerhugowaard open was, maar dat daar wel direct contant betaald moest worden. Die kosten konden oplopen tot 200 euro. Een adres van een tandarts dichter in de buurt kregen we niet als we niet konden betalen.

Hierop hebben wij de huisartsenpost gebeld met de vraag of we in ieder geval goede pijnstillers konden krijgen, zodat het een beetje te doen was tot maandag met 2 kleine kinderen. Nou ook dat ging niet gebeuren. Ze moest de tandarts maar bellen.

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik er erg van ontdaan van ben dat er zo met mensen om gegaan wordt in ons land. Geen geld? Geen hulp! Ook al betaal je je blauw aan zorgpremie voor je basisverzekering.

Ik ben bang dat er veel meer mensen zijn zoals mijn nichtje die geen geld meer hebben om naar een tandarts te kunnen. Mensen die weken, maanden of misschien wel jaren met heel veel pijn in hun mond rondlopen omdat ze domweg het geld niet hebben voor een tandarts. Gaan we nu echt weer naar het klassesysteem in Nederland? Ik vind dit zo schandalig! Iedereen heeft recht op goede en betaalbare mondzorg.

Vriendelijke groeten,

Annemieke Glorie

Cijfers

Uit cijfers van het Zorgverzekering Informatie Centrum blijkt dat 21% van de volwassenen die minder dan 1.600 euro per maand verdienen de tandarts mijdt. Bij mensen die maandelijks 3.500 euro of meer verdienen gaat 7% niet naar de tandarts vanwege de hoogte van de kosten.

Mondzorg in de basisverzekering te duur?

“Goede mondzorg is in Nederland alleen toegankelijk voor de rijken”, zei Albert Feilzer, hoogleraar algemene tandheelkunde bij ACTA bij Editie NL. Feilzer vindt ook dat een behandeling bij de tandarts onder de basisverzekering zou moeten vallen. “Wij zijn een schatrijk land en kunnen prima de hele mondzorg in de basisverzekering zetten. Dat is niet het probleem. Je moet het alleen politiek willen”. Volgens de beroepsvereniging van tandartsen zegt het Ministerie van Volksgezondheid in een reactie dat mondzorg in de basisverzekering tot een forse toename van uitgaven zou leiden.

Wat vind jij?

Hoe vaak kom jij nog bij de tandarts? Wat vind je er van dat een grote groep mensen niet gaat uit angst voor hoge kosten? Steun je de oproep van Annemieke om de tandarts onder de basisverzekering te laten vallen? We horen het graag van je!

