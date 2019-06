'Geen dubbeldekkers meer door Haarlem in weekend en 's avonds'

HAARLEM - De omstreden dubbeldekkers van R-net in Haarlem moeten in het weekend en mogelijk ook in de avond van de weg. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam, de organisatie die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de regio.

Omwonenden van de route waar de dubbeldekkers rijden, klagen al lange tijd over de bussen van lijn 346. Bewoners worden regelmatig uit hun bed getrild. "Vroeger kon ik rustig uitslapen, tegenwoordig word ik om 5 uur wakker vanwege het geluid", zei een bewoner eerder tegen NH Nieuws.

Volgens het onderzoeksbureau zitten de bussen in de daluren vaak leeg en kunnen op die tijden beter standaardbussen worden ingezet. "Dat de vervoerder om bedrijfsinterne redenen kiest om de dubbeldekker ook in de avond en in het weekend in te zetten, weegt niet zwaar genoeg tegenover ondervonden hinder van omwonenden", stelt het onderzoek.

'Mooie eerste stap'

Van de in totaal 1.200 bussen die dagelijks door de Rustenburgerlaan rijden, zijn er 250 hoge bussen. Alleen in de spits zit de lijn R-net 346 van Haarlem naar Amsterdam-Zuid en vice versa voldoende vol.

Menno Maas van het Haarlemse actieplatform Bus-kruit is blij met de aanbeveling. "Een eerste mooie stap", vertelt hij. "Nu moeten de bussen nog van de weg die overdag leeg rondrijden. Want die zware bussen blijven een aanslag op het leefklimaat in Haarlem. Daar blijven we voor knokken. We zijn blij dat er kennelijk rekening wordt gehouden met onze bezwaren en zorgen."

Beslissing volgt later

De gemeente Haarlem gaf eerder al aan graag te zien dat de frequentie van lijn 346 wordt verlaagd. Het adviesbureau ziet dat niet als een goed plan.

De wethouders van de betrokken gemeenten vergaderen deze week over het advies aan de Vervoerregio Amsterdam.

Tijdens de afgelopen ov-staking reden er minder bussen door Haarlem, tot opluchting van veel inwoners.