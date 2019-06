Twee avondvierdaagsen aangepast om donder en bliksem voor te zijn

IJMUIDEN - Twee avondvierdaagsen, in Heemskerk en IJmuiden, zijn vanavond aangepast in verband met het verwachte slechte weer. KNMI heeft voor vanavond code geel afgegeven. Om de donder en de bliksem voor te zijn, zullen de kinderen eerder of korter wandelen.

In IJmuiden start de loop een half uur eerder; om 17.30 uur. In Heemskerk beginnen de lopers niet later, maar wel korter: de route van tien kilometer wordt ingekort.

"We willen dat iedereen voor acht uur binnen is, want het onweer wordt tussen acht en half negen verwacht", vertelt Margriet Sponselee, secretaris van de avondvierdaagse Noord-Holland aan het Noordhollands Dagblad.

Of er nog meer avondvierdaagsen worden aangepast of afgelast is nog niet bekend.