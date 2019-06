Illegale taxi van de weg gehaald in Castricum: chauffeur opgepakt

CASTRICUM - De politie heeft afgelopen weekend een illegale taxi opgerold in Castricum. Er is één verdachte aangehouden, die een geldstraf kan verwachten.

De politie hield afgelopen weekend een zogenoemde 'snordersactie', om illegale taxi-chauffeurs van de weg te halen. Er is een verdachte aangehouden en verhoord. Hij of zij kan een geldstraf verwachten. Die geldstraf kan oplopen tot 41.800 euro: een boete van 1.800 euro en een last onder dwangsom tot 40.000 euro.

Een snorder is een illegale taxichauffeur. Hij of zij biedt illegaal vervoer aan in een normale auto zonder blauwe nummerplaat.