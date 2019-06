Universiteit laat onderzoek doen naar oud-rector die mogelijk plagiaat pleegde

AMSTERDAM - De Universiteit van Amsterdam laat een onderzoek doen naar het mogelijke plagiaat dat de voormalig rector magnificus Dymph van den Boom heeft gepleegd. De UvA heeft dit besloten na berichtgeving van NRC Handelsblad dat ze onjuiste en onvolledige bronvermelding heeft gebruikt.

De krant ontdekte dat ze in haar werk geregeld teksten gebruikte zonder duidelijk te maken dat het om werk van anderen gaat. In de wetenschappelijke wereld geldt plagiaat als een van de hoofdzonden.

In acht van de tien openingstoespraken die zij tussen 2008 en 2017 uitsprak tijdens de dies, de verjaardag van de universiteit, zijn stukken van anderen gebruikt, meldt de NRC. En ook in haar proefschrift dat ze in 1988 publiceerde trof de krant gekopieerde alinea's aan.

Tegengaan plagiaat

Dat is opvallend omdat Van den Boom als rector magnificus zich juist hard maakte tegen plagiaat. Ze trof verschillende maatregelen. Zo werd onder haar leiding besloten dat proefschriften een verplichte plagiaatscan moeten ondergaan.

De UvA heeft een externe ad hoc commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar de mogelijke schending van de regels voor de wetenschappelijke integriteit. 'Het spreekt voor zich dat vóór alles zorgvuldigheid geboden is', schrijft de universiteit in een reactie op de website. 'We nemen pas een standpunt in nadat goed en onafhankelijk onderzoek is gedaan.'