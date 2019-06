Opnieuw dood en verderf gezaaid onder bijen op Texel

DEN BURG - Vandalen hebben afgelopen weekend op de Hallerweg in Den Burg bijenkasten vernield. Het is de vierde keer in korte tijd dat op deze plek kasten worden gesloopt en bijen worden gedood.

Op 24 mei berichtte de Texelse politie op Facebook dat in de maand mei bijenkasten aan de Hallerweg tot drie keer toe waren vernield. Bijenkasten werden omgeduwd, waardoor meerdere bijen klem kwamen te zitten en stierven. De honingopbrengst kon naar de prullenbak.

Lees ook: Leerlingen openen luxe hotels voor bijen: "Nu maar hopen dat ze het mooi vinden"

Het gaat slecht met de bij, maar de natuur heeft het zoemende beestje hard nodig. De politie roept daarom omwonenden op alert te zijn op verdacht gedrag in de buurt van de bijenkasten.

Afstand met de natuur

Jacco van de Ree is voorzitter van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging op Texel. Hij denkt dat het vernielen van de bijenkasten niet alleen 'jeugdige baldadigheid' is, maar ook een afstand tot de natuur. "Misschien dat de jeugd steeds verder van de natuur af komt te staan en niet weet wat er in een bijenkast leeft", vertelt hij.

Het vernielen van bijenkasten is vooral voor de imker vervelend. Er sterven namelijk dagelijks duizenden bijen, die sowieso maar een levensduur van 45 dagen kennen. "Het belangrijkste is dat de koningin blijft leven", aldus de voorzitter. Dan kan een bijengemeenschap zich weer herstellen.

'Niet straffen'

Wat moet een imker doen als zijn bijenkast al vier keer doelwit is van vernieling? Volgens Van de Ree ligt de oplossing niet bij straffen, maar bij het zoeken van de benadering. "Laat zien wat er in zo'n doos afspeelt. Misschien dat dat helpt om de jeugd te betrekken bij de natuur."