Hogedrukspuit op wielen uitgebrand in Stompetoren

STOMPETOREN - Een rijdende hogedrukspuit die wordt gebruikt voor het verwijderen van wegmarkeringen is gisteravond in Stompetoren in vlammen opgegaan.

Toen de chauffeur op de Noordervaart in z'n spiegel keek, zag hij rook uit de combinatie komen, meldt Alkmaar Centraal. Hij zette het gevaarte stil en pakte een brandblusser, maar 'die had weinig zin meer', vertelt de chauffeur van het Waardse bedrijf tegen de lokale omroep.

Binnen enkele minuten sloegen de vlammen uit het voertuig, wat voor veel rookontwikkeling zorgde. Door de hitte explodeerde een van de banden. De opgeroepen brandweer heeft de brand geblust, maar het voertuig was niet meer te redden. Volgens de lokale omroep bedraagt de nieuwwaarde negen ton.