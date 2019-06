Beverwijkse automobilist (21) zonder gordel om opgepakt voor drugsbezit

BEVERWIJK - Een 21-jarige Beverwijker is in de nacht van zondag op maandag aangehouden voor drugsbezit. De man kreeg een stopteken omdat hij geen gordel droeg, maar eenmaal bij de auto roken agenten een sterke henneplucht.

Toen de agenten de auto aan de Hendrik Mandeweg uitkamden, stuitten ze op 'verschillende hoeveelheden hard- en softdrugs'. In een poging zijn aanhouding te voorkomen, rende de verdachte weg.

Tevergeefs, want kort daarna werd hij op de Munnikenweg - parallel aan de Hendrik Mandeweg - in de kraag gevat. Hij is meegenomen naar het bureau, waar hij in afwachting van het onderzoek vastzit.