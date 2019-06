Einde van ramadan gevierd met Suikerfeest

NOORD-HOLLAND - Na een maand vasten mogen honderdduizenden Nederlandse moslims overdag weer eten, drinken en roken. De ramadan is voorbij en dat wordt vandaag gevierd met het Eid-al-Fitr: het Suikerfeest. Sommige scholen en werkgevers geven mensen er vrij voor.

Belijdende moslims gaan op het Suikerfeest 's ochtends naar de moskee. De rest van de dag brengen ze veelal door met familiebezoek. Er worden dan vooral veel zoetigheden geserveerd en er worden cadeautjes gegeven. Rijken hebben de plicht om voor de armen te zorgen.

De islamitische kalender is gebaseerd op de stand van de maan. Daarom verschuift de periode van ramadan en dus ook de dag van het Suikerfeest. De precieze data worden door deskundigen in Arabische landen bepaald. Volgend jaar duurt de vastenmaand van eind april tot eind mei. Een paar jaar geleden viel de ramadan midden in de zomer, over een jaar of tien is de ramadan juist in de Nederlandse winter.