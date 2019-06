Zwaar ongeluk met motorrijder in Noord-Scharwoude

NOORD-SCHARWOUDE - Een motorrijder is vannacht hard gecrasht op de Voorburggracht in Noord-Scharwoude. Hoe het met het slachtoffer gaat, is nog niet bekend.

De motor raakte rond 22.50 uur op zijn zijkant, die hierbij flinke schade opliep. Volgens ooggetuigen schrokken mensen wakker van de harde val die de motorbestuurder maakte. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Vlak na het ongeluk kwam er een trauma-helikopter naar de plek van de crash. Hoe erg de verwondingen van het slachtoffer zijn, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk of er andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken waren.