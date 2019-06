Eigenaar kartbedrijf flink geschrokken van grote brand: "Hopelijk valt de schade mee"

ANDIJK - In het pand van Keijzer Racing aan de Hardegrondweg in Andijk heeft vanavond een flinke brand gewoed. Eigenaar Willemjan Keijzer, die in zijn bedrijf karts repareert, was zelf aanwezig toen het vuur uitbrak. Hij laat aan NH Nieuws weten er 'erg van geschrokken' te zijn.

"Ik zag op een gegeven moment rookontwikkeling", vertelt hij. "Toen ben ik boven gaan kijken, maar daar zag ik geen vlammen. Omdat ik het niet vertrouwde heb ik gelijk de brandweer gebeld."

Die gingen het vuur met drie bluswagens te lijf. Eerst werd de rook van buitenaf bestreden, maar om de brandhaard te kunnen vinden is ook een gedeelte van het dak gesloopt. "Ik weet nog niet goed wat de schade is, maar ik mag vanavond naar binnen om te kijken", aldus Willemjan. "Hopelijk valt het mee."

Ook een overbuurman van het bedrijf, Simon Vriend, zag met eigen ogen hoe de brand groter werd. "Dan schrik je wel even!"