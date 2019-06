Eigenaar viswinkel noemt pulsvis-verbod 'een zegen': "Regelmatig onbruikbare vis"

BERGEN - Sinds een paar maanden is het definitief: vissen met de pulstechniek - de dieren met kleine stroomstootjes opschrikken - is verboden. Voor de vissers zelf vreselijk nieuws, maar voor Michel Heusy, eigenaar van een viswinkel in Bergen, 'een zegen'. Hij kreeg door de pulstechniek regelmatig onbruikbare vissen in zijn winkel.

"Laatst had ik een heilbot die onder de bloeduitstortingen zat", zo laat Heusy weten aan NH Nieuws. "De kabeljauw is onbruikbaar en jonge vis komt dood boven drijven door de techniek."

Het voornaamste argument tegen de vistechniek - vooral van natuurorganisaties - is dat pulsvissers dood en verderf zaaien op de zeebodem. Volgens de vissers zelf is het juist een stuk beter voor het klimaat. "En dat is het enige waar ik ze over hoor", aldus Heusy. "Over de kwaliteit hoor ik ze niet. Ik vind het een zegen dat het verboden wordt."

'Gesloten wereldje'

De vishandelaar laat weten dat hij 'niet alleen is'. "Er zijn ook groothandelaren die er zo over denken. Maar niemand durft iets te zeggen, want het is nogal een gesloten wereldje."

De Bergense vishandelaar wil wél benadrukken dat hij het vreselijk vindt voor de vissers. "Het is ontzettend dom geweest van de Nederlandse regering om al die vergunningen te regelen. En nu zitten de vissers ermee. Ik vind dan ook dat ze gecompenseerd moeten worden."