Blaricumse voetbalclub heft eerste elftal op: "We gaan niet betalen voor spelers"

BLARICUM - Een tekort aan voetballers dwingt de Blaricumse voetbalvereniging BVV'31 om volgend seizoen het eerste elftal te op te heffen. Er zijn simpelweg te weinig mensen beschikbaar die voor de club willen spelen. En betalen voor spelers, dat wil de voetbalvereniging niet.

"De club had spelers van buiten de regio kunnen aantrekken en spelers een vergoeding kunnen geven om uit te komen voor de club", zo beseft het bestuur van BVV'31. "De vereniging is echter van mening dat dit soort maatregelen geen oplossing zijn voor de langere termijn, niet een juiste besteding is van contributiegelden van de bijna 500 leden en geen meerwaarde leveren aan hetgeen BVV'31 uitdraagt: een lokale vereniging waar plezier in voetbal voorop staat."

Maar van de eigen leden moet de voetbalvereniging het kennelijk niet hebben als het gaat om de vorming van het eerste elftal. "Veel goede en geschikte BVV'31 spelers willen graag voetballen, maar willen niet de verplichtingen aangaan die bij een eerste elftal horen. BVV'31 heeft natuurlijk alle begrip voor het feit dat zaken als studie, familie en carrière voor deze spelers minstens zo belangrijk zijn als de sport."

Voorzitter Martin Hippler hoopt dat de club over niet al te lange tijd weer een eerste elftal heeft: "We kijken vooruit en zijn aan het kijken welke stappen we kunnen nemen om snel met een eerste elftal terug te keren." Een van de mogelijkheden is om de jeugdspelers stap voor stap klaar te stomen voor de overgang naar de senioren.

"BVV'31 hoopt op begrip voor deze besissing van iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt", besluit het bestuur. "Seizoen 2019-2020 zal dan zonder eerste elftal zijn, maar het tweede en derde team zijn vastbesloten er mooie zaterdagmiddagen van te maken."