Naarder Wilco Dekker terug van Mount Everest: "Extreem uitgeput en acht kilo verloren"

NAARDEN - Op ieder continent het hoogste punt bereiken: dat is de droom van klimmer Wilco Bakker uit Naarden. Vandaag kwam hij thuis na de beklimming van de Mount Everest. Daarmee heeft hij nog maar één top te gaan.

"Het was een grandioze ervaring", vertelt Wilco. "Als je terugkijkt, onthoud je vaak de mooie momenten. Maar ik heb ook een paar momenten gehad tijdens mijn expeditie dat ik heb gedacht: is het nog verantwoord om door te gaan, of is het tijd om om te keren?"

Maar Wilco ging door en bereikte uiteindelijk de top. Hij wilde alles uit dat moment halen wat erin zat. "Ik wilde perse het besef hebben dat ik op de top van de wereld stond. 360 graden om me heen kon kijken om te zien dat er niets hogers was. Dan word je vanzelf warm van binnen. Er gaat een enorme gloed en trilling door je heen, die je emotioneel maakt."

File

De Mount Everest was veelvuldig in het nieuws door de file die ontstond op de top, waardoor meerdere klimmers om het leven kwamen. De grote drukte concentreerde zich op de zuidelijke (of Nepalese) kant. Wilco beklom de berg via de noordelijke, Tibetaanse helling. "Ik heb ook daar wel in de file gestaan, maar dat was een rijtje van tien mensen".

Het laatste continent

Meestal plant Wilco kort na zijn thuiskomst alweer zijn volgende grote klimavontuur, maar dit keer niet. Die laatste top op z'n lijstje moet even wachten. "Na twee maanden extreme hoogte, extreme uitputting en 8 kilo die ik verloren heb, wil ik ook effetjes lekker bijkomen".