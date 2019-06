Grote uitslaande brand bij kartbedrijf in Andijk

ANDIJK - Er is een grote brand uitgebroken bij Keijzer Racing in Andijk. Het vuur in het pand aan de Hardegrondweg is uitgebroken op de eerste etage en de vlammen zijn uitslaand.

Keijzer Racing is een 'expert op het gebied van karts', voor zowel onderdelen als training/coaching. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio was er niemand in het pand aanwezig. "Vlak voor de brand uitbrak wél, maar die persoon heeft niks gezien."

Bij de brand komt veel rook vrij. "Zwarte rook", aldus een buurvrouw. "Er staan veel mensen te kijken en de politie heeft zojuist de omgeving afgezet."

'Ramen en deuren sluiten'

De Veiligheidsregio laat weten dat er meerdere eenheden aan het blussen zijn. "Als mensen last hebben van de rook, kunnen ze het best de ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten."