Rolstoelgebonden Diana wacht ruim vijf uur op taxi: "Ik wil huilen, maar dat heeft geen zin"

AMSTERDAM - Opnieuw een negatieve ervaring met het Amsterdamse taxibedrijf RMC. Hoewel het beter leek te gaan, heeft de gehandicapte Diana Kovesdi gisteren ruim vijf uur op een taxi moeten wachten. Zelfs politie, handhaving en ambulancepersoneel moesten eraan te pas komen om Diana op de warmste dag van het jaar bij te staan.

Diana zit al sinds haar derde in een rolstoel door een hersenvliesontsteking. Ze is hulpbehoevend en heeft dus ook aanvullend openbaar vervoer nodig. Dat verliep gisteren niet helemaal volgens plan.

"We hebben een taxi besteld om 09.30 uur, hij zou er om 10.30 uur zijn. Toen heb ik om tien voor elf hier de handhaving aangesproken. Zij hebben weer gebeld. Tweede rit dus, toen zeiden ze over de eerste dat die niet is geboekt. Dat was dus de eerste klacht al."

No show

Na een tweede poging komt de taxi van RMC wel opdagen, maar deze staat dan volgens Diana aan de centrumkant van het Centraal Station. Diana zit aan de achterkant van het station in haar rolstoel, waarvan bovendien de accu inmiddels leeg is. Ze kan dus geen kant op. "Zeggen ze 'no show', ja vind je het gek als ze aan de andere kant van het station zijn en ik ben hier. Ik ben er helemaal klaar mee."

Het RMC laat in een reactie weten dat de eerste aanvraag nooit bij hen geregistreerd is. Een tweede verzoek wordt wel aangenomen, maar wanneer de chauffeur op de locatie aankomt, kan hij Diana niet vinden. "Uit onze registraties blijkt dat de rit is geboekt op Kiss & Ride, maar in het telefoongesprek wordt gesproken over Taxistandplaats", legt RMC uit. Het RMC probeert Diana te bellen, maar er wordt volgens hen niet opgenomen.

De derde bestelling wordt om 13.00 uur gedaan, maar deze taxi kan uiteindelijk pas om 15.15 uur aanwezig zijn. Hierover zegt het RMC: "In verband met te weinig beschikbare geschikte vervoersmiddelen, voor deze rit was een rolstoel-wagen nodig, kon de chauffeur pas om 15.15 uur aanwezig zijn om de klant op te halen en naar de bestemming te vervoeren." Met hulp van de politie, die vanaf het begin bij Diana is gebleven, en de ambulancebroeders wordt Diana met haar rolstoel de taxi ingerold.

Het RMC verzorgt nu bijna twee jaar het aanvullend openbaar vervoer in Amsterdam. Na een turbulent begin leek het bedrijf de laatste tijd de goede kant op te gaan. Zo kwamen ze vaker op tijd en had het bedrijf voor de drukke momenten afspraken gemaakt met een aantal taxibedrijven in de stad. Maar dat mocht voor Diana dus niet baten.

"Het kwetst me wel, diep in mijn hart", zegt Diana. "Want ik kan mijn benen niet meer gebruiken. Dan ga je toch niet zeggen 'neem maar een taxi'. Zo makkelijk. Dat is gewoon geen inlevingsvermogen hebben. Dus daarom, ik ben er helemaal klaar mee. Het is niet leuk. Ik wil huilen, maar dat heeft geen zin. Je kan beter lachen."

'Uitzonderlijk'

Het RMC laat weten het heel vervelend te vinden voor Diana: "Dat deze mevrouw zo lang heeft moeten wachten is uitzonderlijk, er is in deze rit heel veel mis gegaan. Voor ons staat voorop dat onze klanten op tijd worden opgehaald en naar de bestemming worden gebracht en dat willen we in elke rit die we rijden waarmaken."