Vermiste witte pauw terug bij z'n gezinnetje: "Ik heb een traantje gelaten"

BAKKUM - Na drie weken op de vlucht is hij eindelijk weer terug. De bijzondere witte pauw van kinderboerderij 't Boetje op camping Bakkum is zaterdag gevangen. Beheerder Dries van Deijl is blij dat zijn trots weer heelhuids met zijn gezinnetje is herenigd. "Papa is heel blij. Ik heb ook een klein traantje gelaten."

Beheerder Dries heeft samen met zijn collega's Bram Burger en Donnie Kars duin en bos afgezocht om het dier te vinden. Op zaterdag was het raak. "Ik heb hem gelukkig van een schuur af kunnen plukken", vertelt hij aan NH Nieuws. "We hebben hem teruggebracht naar zijn verblijf en hij was meteen heel relaxed. Hij ging meteen naar zijn vrouwtje toe, dus we waren zeer tevreden."

Kortwieken

De pauw loopt normaal gesproken los over de camping maar komt altijd weer terug. Waarom hij nu de benen heeft genomen is dan ook de grote vraag. "Ik heb geen logische verklaring. Het kan zijn dat hij door kinderen is opgejaagd, die proberen hem wel eens te aaien maar daar houdt hij niet van. Het kan ook zijn dat hij ergens van geschrokken is. We gaan hem in ieder geval chippen en ook kortwieken zodat hij in ieder geval makkelijk te vangen is als hij weer wegtippelt."

Bezienswaardigheid

De vrijwilliger wilde al anderhalf jaar lang een witte pauw en vorig jaar kon hij er eindelijk eentje kopen. En hoewel Dries van al zijn dieren houdt, is de pauw toch wel zijn trots. "Ik ben er supertrots op. Hij is spierwit en dat zie je niet zo vaak. De pauw is echt een bezienswaardigheid op camping Bakkum."