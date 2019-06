Heemskerkers teleurgesteld om verwijderen speeltoestellen: "Vlak voor de zomer"

HEEMSKERK - Heemskerkers zijn teleurgesteld dat er op zeven plekken vóór de zomervakantie speeltoestellen worden verwijderd. Volgens de gemeente moeten de toestellen weg, omdat ze niet meer aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voldoen.

"De kinderen zijn er verbaasd over, want ze hebben geen speelplek meer", zegt Barry van der Kroft tegen NH Nieuws. De buurtbewoners moeten nu wijken naar andere straten waar nog wel toestellen staan.

De gemeente houdt er rekening mee dat er in een straal van 400 meter alternatieve speeltuinen staan. "Maar dat is buiten bereik voor jonge kinderen, want ze moeten daarvoor wegen oversteken. Ook heb je daar geen zicht meer op je kinderen. Je moet dus als ouder altijd mee gaan", vervolgt Barry.

Volgens Barry staan er bij de alternatieve speelplekken toestellen die uit hetzelfde jaar komen als de toestellen die worden verwijderd. In een brief van de gemeente waarin de maatregelen worden aangekondigd, wordt niet verklaard waarom die wel mogen blijven staan.

Reactie gemeente

Een woordvoerder van de gemeente laat aan NH Nieuws weten dat de toestellen die worden verwijderd niet meer voldoen aan de laatste veiligheidseisen van de NVWA. "We kunnen niet anders dan de toestellen verwijderen. Wij zijn verplicht te voldoen aan die eisen. Verder kan een toestel uit hetzelfde jaar net een ander type zijn die dan wel mag blijven staan en soms is het ene toestel harder versleten dan een ander."

De woordvoerder zegt de teleurstelling te begrijpen. "Als je was gewend dat er een toestel bij je in de buurt stond, dan was dat natuurlijk een luxe. Het doet altijd ergens even pijn."

Barry begrijpt dat de toestellen vanwege de eisen weg moeten. "Als het om veiligheid gaat, dan snap ik dat. Het moet natuurlijk wel zo veilig mogelijk zijn voor kinderen. Maar waarom nu? Zo vlak voor de zomer." De gemeente zegt 'zo snel mogelijk' te moeten handelen om te voldoen aan de veiligheidseisen.

Bezuinigingen

Budget voor het vervangen van de toestellen is er niet in verband met bezuinigingen, zo staat ook vermeld in de brief van de gemeente. Sommige speelplekken worden omgevormd tot grasveld. "Maar we gaan ook kijken waar per buurt behoefte aan is", aldus de gemeente.