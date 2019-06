Ontruiming bij vrachtafhandelaar op Schiphol vanwege verdacht pakket

SCHIPHOL - Een ruimte van vrachtafhandelingsdienst Swissport op Schiphol is een tijdje ontruimd geweest vanwege de vondst van een verdacht pakket. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het pakket onderzocht en geen gevaarlijke stoffen gevonden.

De afzetting rondom het bedrijf aan de Angorachelaan is weer weggehaald en de werknemers kunnen terug, zo meldt de Koninklijke Marechaussee.

Volgens de Veiligheidsregio was er een hond bij het pakket gaan zitten, wat kan betekenen dat de inhoud gevaarlijk is. "Het is dan procedure om alles te ontruimen en de omgeving afgezet", aldus een woordvoerder. "Dat is voor de veiligheid, maar ook om de EOD de ruimte te geven."