Koog aan de Zaan rouwt om overleden ijsboer Theo: "Lang van je ijs en gezelligheid genoten"

ZAANDAM - Koog aan de Zaan rouwt om de overleden ijsboer Theo de Carpentier. De ijscoman was zo'n 35 jaar lang een bekend gezicht in de Zaanstreek en heeft meerdere generaties mogen verblijden met zijn lekkernijen. Zoon Niels: "Die scheepsbel op zijn wagen was erg herkenbaar."

Het gemis van de ijsboer heeft een flinke indruk achtergelaten in de buurt waar hij veel vaste klanten had. "Nooit meer het belletje, nooit meer: wat zal het zijn? Wij hebben heel lang van je heerlijke ijs mogen genieten en van je gezelligheid. Rust nu zacht", schrijft een van de buurtbewoners op Facebook.

Huisdieren

"Bedankt voor al die jaren dat je iedereen van ijs voorzag en voor je gesprekken en wijze woorden", zegt een ander. Ook enkele huisdieren hebben het er moeilijk mee. "Hoe leg ik mijn hond nu uit dat er nooit meer een bel klinkt waardoor hij wist dat hij dan ook een ijsje kreeg? Veel sterkte voor de familie."



Nog voordat Theo als ijscoman werkte, stond hij al bekend als kindervriend. "Hij heeft vroeger bij een witte pomp gewerkt, waar hij aan kinderen die in de auto zaten rolletjes snoep uitdeelde. Die tent ging toen enorm lopen", zegt de zoon van de ijsboer, Niels de Carpentier, tegen NH Nieuws.

Jeugdsentiment

Toen Theo eenmaal als ijscoman op pad ging, konden velen hem al van ver aan komen horen. Niels vervolgt: "Hij had een scheepsbel op z'n wagen. Die was heel herkenbaar. Kinderen waren altijd op hem te wachten en mochten om tien uur 's avonds nog even naar buiten om een ijsje te halen, ook al lagen ze om acht uur in bed. Een jeugdsentiment voor veel mensen."

Theo overleed 18 mei op 70-jarige leeftijd. Hij laat twee zoons, een kleinzoon en een kleindochter achter. Zijn zoon Michel de Carpentier, die jarenlang met zijn vader werkte, neemt de zaak over.