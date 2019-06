Gemeente Hoorn houdt miljoenen over op jaarrekening 2018

HOORN - De gemeente dacht eerst dat ze 2018 moesten afsluiten met een tekort van 824.000 euro, maar niets blijkt minder waar. De eindafrekening van vorig jaar plust namelijk met ruim twee miljoen euro. Het overgebleven 'potje' komt door extra inkomen uit bouwleges en minder bijstandsuitkeringen.

De gemeente Hoorn heeft in 2018 ruim 233 miljoen euro uitgegeven. Qua inkomsten is hier twee miljoen op geplust. Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om dit extra geld te gebruiken voor nieuwe investeringen in de stad. Wat deze nieuwe investeringen precies inhouden, is nog niet bekend.

Ondanks het overgebleven budget blijft wethouder Marjon van der Ven kritisch. "De economie groeit en bloeit, dus hebben we meer personeel nodig. Maar we krijgen niet meer geld vanuit gemeentefonds van het Rijk. Deze spreekt wel ambities uit die invloed hebben op onze kas. Denk bijvoorbeeld aan de Energietransitie waarbij we van het aardgas af moeten en jeugdzorg. Dit zorgt alsnog voor extra financiële druk."