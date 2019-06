Den Helder wil titel 'Schoonste winkelstad van Nederland': "Ruim je troep op"

DEN HELDER - Den Helder is in de race voor het schoonste winkelgebied van Nederland. De stichting Nederland Schoon trekt de komende tijd door de straten om te keuren. Ook het winkelend publiek kan zijn mening geven. Helderse winkeliers roepen iedereen op te helpen om de titel binnen te slepen: "Help ons en ruim je eigen troep op!"

Den Helder is één van de zeven winkelgebieden in Nederland met een nominatie. Jan Mooij van de Helderse Ondernemersvereniging is er erg blij mee. "We hebben al de mooiste bibliotheek van de wereld en het schoonste strand. Een schone stad is heel belangrijk voor de winkeliers, maar ook voor de bezoekers," vertelt hij aan NH Nieuws.

Mooij is druk bezig om de blikjes en papiertjes in de binnenstad van Den Helder op te ruimen. "Vanmorgen hebben we gezocht naar fietswrakken. Zorg ervoor dat je stad niet vervuilt met dingen die er niet in thuis horen."

Opruimen

Een kort onderzoek onder het winkelend publiek geeft hoop voor de verkiezing van Schoonste Winkelgebied. "Ja, het is schoon, dat moet ik toegeven. Je ziet wel rommel, maar dat wordt al gauw opgeruimd. Wij zijn 84, maar we pakken het afval op. We doen nog wel de moeite om het schoon te houden."

"Een schone binnenstad is voor winkeliers en bezoekers van essentieel belang", aldus Mooij. "Als er veel mensen zijn wordt er veel vervuild, dus we moeten heel alert blijven door overdag en in de weekeinden alles goed schoon te houden."

Concurrentie

De concurrentie voor Den Helder is enorm, want in Noord-Holland doen ook Alkmaar, Haarlem, Hoofddorp en Hilversum mee in de strijd om de titel Schoonste Winkelgebied 2019. De uitslag is in oktober.