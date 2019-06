IJmuidenaar voert actie tegen hondenpoep: Van Broekhuijsenstraat wordt 'Drollenpad'

IJMUIDEN - "Ik had er schoon genoeg van, van de hondendrollen op straat", vertelt IJmuidenaar Ronald Holt die al jaren in de Van Broekhuijsenstraat woont. Hij doopte daarom op eigen initiatief de straat om in "Drollenpad", zoals te lezen valt op twee gloednieuwe straatnaambordjes.

Volgens Holt komt de naam niet uit de lucht vallen. "Vroeger, toen nog niet alle huizen op het riool waren aangesloten, werden de poepemmers opgehaald met paard en wagen. Die wagen reed achter de huizen langs over het zogenoemde Drollenpad. Dat pad liep op de plek waar later een flatgebouw gebouwd werd."

Gesponsord door ijzerboer

Holt haalde op eigen kosten het materiaal om de bordjes te maken en op te hangen."De ijzerboer vond het idee sympathiek en heeft me wel een beetje geholpen met de spullen die ik nodig had", zegt Holt. "Hondenbezitters moeten gewoon de moeite nemen een blokje verder naar het uitrenveldje te lopen. Daar kunnen ze bovendien gratis poepzakjes krijgen."

Eerst plaatste Holt ook een bord op zijn tuinhek met de waarschuwing 'hier geen hondentoilet'. "Maar dat bord heb ik weggehaald. Er was een buurman die daar problemen mee had", zegt Holt. Toch krijgt hij ook bijval van buren. "Het werd steeds erger en mensen beschouwden de straat als uitlaatstrook. Dus ik vind het een leuke actie", zegt een buurman.

Plastic drol

Holt is niet de enige met gevoel voor humor in de buurt. Een buurtbewoner liet merken de actie van Holt een beetje overdreven te vinden door hem te trakteren op een koekje van eigen deeg. Hij legde een flinke nepbolus bij Holt op de stoep. Holt reageert nonchalant en kan wel lachen om de plastic drol.