Jacco is voorstander van uitbreiding Enkhuizerzand: "Doodzonde als project niet doorgaat"

ENKHUIZEN - Jacco Sandstra, Enkhuizer in hart en nieren, kijkt met lede ogen aan hoe het recreatiegebied Enkhuizerzand er nu bij ligt. Hij is dan ook grote voorstander van de 'opwaardering' van het recreatieoord. Als raadslid van de Partij van de Arbeid heeft hij veel te maken met de ontwikkeling van het gebied. NH Nieuws sprak met hem over de plannen en de weerstand daarvoor.

Jacco, waarom ben je een voorstander van de uitbreiding van Enkhuizerzand?

“Eigenlijk noem ik het geen uitbreiding, maar een opwaardering van het gebied. Een gebied wat dit allang had moeten krijgen. Ik ben hier geboren en getogen. De laatste keer dat er iets aan dit gebied gedaan is, was ik acht jaar oud."

"Ze zeggen altijd 'Als je doet wat je deed, hou je wat je had'. Maar als je doet wat je deed, gaat dit gebied verder en verder achteruit. Dat is echt dood en doodzonde. Dit gebied verdient het om te worden doorontwikkeld. Voor Enkhuizers, voor Sprookjeswonderland, voor het Zuiderzeemuseum: voor iedereen."

"Hoe dit gebied er nu uitziet, past niet bij West-Friesland. We willen naar de top tien van plaatsen waar het goed vertoeven is voor iedereen. Daar hoort dit gebied ook bij."

Je geeft aan dat de opwaardering positief is voor iedereen. Welke concrete voordelen gaan Enkhuizers volgens jou ervaren van dit nieuwe plan?

"Kijk, we willen allemaal recreëren, vooral in ons eigen stad of gebied. Maar als je nu een klein buitje hebt, sta je hier tot je enkels in de modder. Hierdoor zoeken veel mensen het verderop, en terecht. Ze gaan naar het Streekbos. Terwijl we hier zo’n mooi gebied kunnen hebben. Het komt nu alleen niet tot zijn recht."

Hoe kijk je naar de argumenten en het sentiment van de tegenstanders van het project?

"We hebben met zijn allen afgesproken dat we beter gaan kijken naar burgerparticipatie. Maar de focus ligt nu vooral op de kleine dingen. Toch denk ik wel dat iedereen het erover eens is dat er daar wat moet gebeuren. Daar heeft alleen iedereen zijn eigen visie op."

"Ik vind dat er nu een mooi plan ligt. Ik weet dat er zienswijzen zijn aangeleverd. Die zijn wel allemaal legitiem en daar gaan we goed naar kijken. Er moet een zo breed mogelijk draagvlak komen die voor iedereen passend is."

Hoe kijk je aan tegen de overvolle bijeenkomst van donderdag 9 mei?

"Op dit soort avonden komen veel mensen met zorgen. Dat is legitiem en terecht. De mensen die iets mooi of goed vinden, hoor je in eerste instantie niet. Als je kijkt naar andere reacties zijn mensen juist blij dat er eindelijk weer eens wat gaat gebeuren daar. Net als ik. Het overgrote deel van Enkhuizen - de gewone bewoners, de middenstand - die zien echt graag dat hier wat gaat gebeuren."

Hoe kijk je naar het stuk van het plan waar het recreatieoord het water in gaat?

"Het maakt mij niet uit of het plan wel of niet het water ingaat. Sommige tegenstanders zeggen nu dat het helemaal niet nodig is om het water in te gaan. Dan moet je naar die mening luisteren, maar daar hoef je het niet op af te schieten. Op het moment dat je elk plan gaat afschieten omdat mensen iets niet willen, kom je nooit ergens."

"We moeten gewoon eerst eens goed naar elkaar gaan luisteren en dan kijken wat wel en niet nodig is. Maar niet afschieten. De uitspraak ‘Laat het gebied zoals het is’ kan niet. Dan verloedert het en loopt het daar stuk. Dat zou wederom dood en doodzonde zijn. We hadden er vroeger een bloeiende camping en allerlei faciliteiten. Er moet weer leven in."

Wat denk je dat er nu gaat gebeuren? Hoe ziet de toekomst er nu uit?

"Ik denk dat alle zienswijzen worden meegenomen. Vanuit daar zullen ongetwijfeld dingen komen waardoor het plan wordt aangepast. Ik hoop alleen wel dat we vanuit de grote lijnen binnenkort verder kunnen. Mijn idee is wel dat het gewoon gaat lukken. Hoe snel het allemaal gaat, moeten we alleen nog afwachten. Ik zou het niet weten waarom dit plan uiteindelijk niet door moet gaan."

Ben je bang dat het plan alsnog niet doorgaat?

"Nee. Het gaat er alleen om of punten verbeterd kunnen worden. Het moet kunnen en realistisch zijn. Laat je het gebied zoals het is? Dat is niet realistisch."