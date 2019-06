Marwan (15) geëerd door jonge voetballers FC Utrecht met de 'M' en hartjes

HILVERSUM - FC Utrecht-voetballers onder veertien jaar hebben afgelopen weekend bij een internationaal toernooi een ontroerend eerbetoon gebracht aan de overleden Marwan (15) en zijn familie. Met hun handen maakten ze een M en een hartje. De kinderen waren onder de indruk van het verhaal dat hun Hilversumse trainer Tarik Divarci over zijn stadsgenoot vertelde.

Hilversum was geschokt toen bleek dat de jongen mogelijk jarenlang was gepest en geen andere uitweg meer zag dan een einde aan zijn leven te maken. Het greep Tarik Divarci ook enorm aan, aangezien hij de familie van Marwan kent.

"De jongens wisten dat ik uit Hilversum kwam en vroegen me er dit weekend naar", vertelt Divarci. "Het was best emotioneel. Ze wilden weten of ik hem zelf ook kende. Dat was niet zo, ik kende alleen zijn familie."

Maar het ging verder. "Met elkaar bekeken we de filmpjes waarop te zien was hoe Marwan werd gepest. Ik vroeg aan de kinderen hoe zij zouden reageren als ze dit zouden zien. Het is klikken wanneer ze iets doorvertellen aan anderen, maar in dit geval zouden ze geen 'snitch' zijn vonden ze. Bij pesten moeten ze op tijd aan de bel trekken."

Dat dit bij Marwan niet zou zijn gebeurd, is dieptriest, vindt Divarci. "Ik hoop alleen heel erg dat dit meer bewustwording creeert bij mensen. Als we alert zijn op de signalen, kan veel ellende worden voorkomen."

De jongens wilden graag een eerbetoon brengen aan Marwan en zijn familie. Ze kwamen er zelf op om dat door middel van handgebaren te doen. Mooi, aldus Divarci. "Het is ook moeilijk uit te leggen in woorden."