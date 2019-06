Touroperator Corendon wordt overgenomen door Zweedse investeerder

AMSTERDAM - Reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij Corendon Holiday Group wordt overgenomen door de Zweedse investeerder Triton. De partijen hebben een voorlopig contract getekend voor de deal. Er werden geen financiële details gemeld over de transactie.

Triton neemt de activiteiten van Corendon over via zijn dochterbedrijf Sunweb Group, dat ook actief is op het gebied van toerisme. Definitieve overeenstemming is nog afhankelijk van toestemming van de Europese mededingingsautoriteit en het adviestraject van de ondernemingsraden van Corendon.