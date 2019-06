EasyJet: Stel grenzen aan milieu en geluid, niet aan vliegbewegingen Schiphol

SCHIPHOL - Prijsvechter EasyJet wil dat Schiphol een ander luchtvaartbeleid gaat voeren dan tot nu is gebeurd. Zo wil de maatschappij dat er op de luchthaven geen maximum aantal vliegbewegingen per jaar geldt, zoals dat tot nu toe gaat, maar milieu- en geluidsgrenzen worden vastgesteld. Het is een van voorstellen die EasyJet doet voor de Luchtvaartnota waaraan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) momenteel aan werkt.

Voor die Luchtvaartnota vraagt en krijgt Van Nieuwenhuizen onder andere input van luchtvaartmaatschappijen, politieke partijen, gemeenten en omwonenden. Zo heeft GroenLinks Haarlemmermeer ingebracht dat er meer rekening moet worden gehouden met de leefbaarheid, milieu en de gezondheid van inwoners. En het vorig jaar opgerichte Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) maakt "ernstig bezwaar" tegen groei als uitgangspunt.

Lees ook: Groot, groter, grootst: Schiphol ziet de vliegtuigen groeien

De Britse prijsvechter EasyJet, na KLM de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol, wil een andere koers van Schiphol. Naast een milieu- en geluidsgrens in plaats van een maximum aantal vliegbewegingen, pleit EasyJet voor het stimuleren van meer passagiers per vliegtuig 'zodat elke vliegbeweging zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt'.

Grote vliegtuigen

Als het aan Easyjet ligt, stelt Schiphol ook een ondergrens aan het formaat vliegtuig op drukke tijden van de dag. Verder wil de maatschappij dat luchtvaartmaatschappijen onderling start- en landingsrechten met elkaar mogen verhandelen. Dat is nu nog niet toegestaan. Easyjet wil ook worden beloond voor het gebruik van stillere en schonere vliegtuigen.

Rechtstreekse vluchten

Easyjet vindt dat er nadrukkelijker de focus moet komen te liggen op passagiers waarvan de vliegreis start of eindigt op Schiphol. Volgens de maatschappij is de economie van Nederland beter gebaat bij passagiers van rechtstreekse vluchten, dan reizigers die alleen maar overstappen op Schiphol.

Als de Luchtvaartnota van minister Van Nieuwenhuizen af is, moet daarin duidelijk worden hoe het verder moet met de Nederlandse luchtvaart tot 2050.