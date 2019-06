Martine Bijl op 71-jarige leeftijd overleden

AMSTERDAM - Martine Bijl is afgelopen donderdag op 71-jarige leeftijd overleden. De zangeres, actrice en presentatrice is in haar atelier in Maarssen in het bijzijn van familieleden overleden aan de complicaties van een hersenbloeding die ze in september 2015 kreeg.

Dat meldt de NOS. Bijl was de laatste jaren vooral te zien als presentatrice van het tv-programma Heel Holland Bakt. Nadat ze ziek werd nam André van Duin haar werk over.

De carrière van Bijl begon als professioneel zangeres en ze nam meerdere lp's en cd's op. Daarnaast acteerde ze in de comedy Het Zonnetje in Huis met Johnny Kraaykamp senior en junior. Ook speelde ze in musicals en werd ze het gezicht van potgroentemerk HAK.

Bijl was getrouwd met tv-presentator en regisseur Berend Boudewijn. De uitvaart vindt woensdag in besloten kring plaats.