Marken springt in de bres voor bewoners van afgebrande huizen

MARKEN - Door de brand op Marken afgelopen vrijdag raakten twee monumentale panden zo zwaar beschadigd dat ze onbewoonbaar werden verklaard. De inwoners van de hechte gemeenschap springen nu in de bres voor de slachtoffers van de brand. Er zijn al meerdere initiatieven om geld in te zamelen.

Zo houdt de plaatselijke kerk een collecte: "Dat doen we met Pinksteren. Dan zit de kerk goed vol", vertelt Kees Visser van het kerkbestuur. "Voor de mensen die niet naar de kerk gaan, hebben we een speciaal bankrekeningnummer geopend. Met het geld dat we ophalen, kunnen de bewoners van de afgebrande huizen dingen kopen die de verzekering niet vergoed."

Havenfeest

Over drie weken beginnen de Marker Havenfeesten. Ook dan zal er geld ingezameld worden. "We gaan ons inzetten voor de bewoners die de brand hebben meegemaakt. Op zaterdagmorgen verkopen we gebakjes met koffie. De hele opbrengst gaat naar de bewoners. De opbrengst zou eerst naar het KWF gaan, maar dat doen we nu volgend jaar", vertelt Arnold Uithuisje van de Havenfeesten.

Volgens Uithuisje dubbelen beide hulpacties niet: "Op de Havendagen komen weer heel veel mensen van buitenaf. Ik verwacht dat de Marker bevolking heel positief tegenover de acties staan. Ik vind het heel erg wat hier is gebeurd."

Brand

De brand op Marken brak vrijdagochtend rond 10.30 uur uit. Aanvankelijk leek het om één woning te gaan, maar kort na het middaguur meldde de Veiligheidsregio dat het om twee woningen ging. Alle aanwezigen konden de woningen bijtijds verlaten, maar vanwege de hevige rookontwikkeling werd omwonenden geadviseerd ramen te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Om de brand snel te bestrijden, werd van twee kanten water aangevoerd. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen naar een derde woning oversloegen. Rond 13.30 uur was de brand niet meer uitslaand, maar nog niet onder controle. Uiteindelijk werd het sein brand meester rond 15.00 uur gegeven.

