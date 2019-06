De Peiling: Actieweek tegen suiker in allerlei supermarktproducten

NOORD-HOLLAND - Een week lang eten zonder toegevoegde suikers. Dat is de uitdaging als je meedoet aan de Nationale Suiker Challenge van het Diabetesfonds. Aan allerlei producten wordt tegenwoordig suiker toegevoegd. Blikgroentes, soepen en sausjes. Zelfs knakworstjes bevatten suiker. Let jij daar op als je boodschappen doet?

28 suikerklontjes per dag

"We zijn ons lang niet altijd bewust van de grote hoeveelheid suiker die we binnen krijgen", zegt Hanneke Dessing van het Diabetes Fonds tegen dagblad Metro. "Gemiddeld zijn dat 28 suikerklontjes per dag. Dat is 40 kilo suiker per jaar. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om dagelijks maximaal 12,5 suikerklontjes (vrouwen) of 15 suikerklontjes (mannen) te consumeren. We krijgen dus iedere dag 30 procent te veel suiker binnen. Kinderen zelfs bijna 80 procent te veel, zo blijkt uit nieuwe cijfers.”

We eten onszelf ziek

"Bijna overal wordt suiker aan toegevoegd. We eten onszelf ziek en proberen vervolgens met medicijnen de schade te beperken, terwijl aanpassing van onze leefgewoontes diverse ziektes als diabetes type 2 kan voorkomen", zegt professor Hanno Pijl. Hij is hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Te veel suiker is een belangrijke veroorzaker van overgewicht en mensen met overgewicht hebben een grotere kans op het ontwikkelen van diabetes type 2. Elke week krijgen bijna 1.200 Nederlanders de diagnose diabetes. Dat zijn 166 mensen per dag.

Nationale Suiker Challenge

7 dagen gezond eten en drinken zonder toegevoegde suikers. Dat is de Nationale Suiker Challenge van het Diabetes Fonds. Meedoen is gratis en goed voor je gezondheid. Aanmelden kan op deze website met allerlei lekkere suikvervrije recepten en tips van diëtisten.

Wat doe jij?

Is het iets voor jou, die suiker challenge? Let jij op toegevoegde suikers als je boodschappen doet? Of ben je een echte zoetekauw en lijkt een week zonder suiker je verschrikkelijk? We horen het allemaal graag van je!

