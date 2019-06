Pride-bezoekers met boot moeten voortaan vignet kopen voor Canal Parade

AMSTERDAM - Bezoekers aan de Pride in Amsterdam die met een boot langs de kant willen genieten van de Canal Parade moeten voortaan een speciaal vignet kopen om aan te leggen langs de route. Zonder vignet is het niet meer mogelijk om langs de route te liggen.

De kosten voor een vignet lopen nogal uiteen. Voor een boot van maximaal tien meter betaal je tussen de 35 en 175 euro. Voor woonbootbewoners gelden weer andere regels. Zij kunnen een bewoners-ticket aanvragen. De verkoop van de vignets start vanmiddag om 12.00 uur via een speciale website.

Overlast commerciële feestjes

Met de maatregel willen de gemeente en de organisatie van de parade overlast van commerciële niet-officiële feestjes tegengaan. 'In het verleden kregen we daarover veel klachten van bewoners, maar ook vanuit de LHBT-community. Met deze maatregelen proberen we daar nu iets tegen te doen. De hele route wordt nu officieel evenementen-terrein, wat ons de mogelijkheden geeft om zowel preventief of snel in te kunnen ingrijpen als overlast dreigt', zegt Lucien Spee, directeur van Pride Amsterdam.

Versterkte muziek

Eerder werd al bekend dat het vanaf dit jaar verboden is om versterkte muziek te draaien op bootjes langs de kant of op de kade. Voor de boten die meedoen aan de Parade gelden geluidsnormen. Voorheen werden de boten die meededen aan de Parade soms overstemd door muziek op boten langs de kant. Ook lagen er zoveel bootjes langs de kant dat de doorgang wel heel smal werd.

De Canal Parade is op zaterdag 3 augustus. Vanaf woensdag 31 juli 8.00 uur geldt een afmeerverbod op de route van de Parade. Boten die er dan nog liggen worden weggesleept. De kosten daarvoor zijn voor de eigenaar van de boot.