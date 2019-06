Beschadigd cruiseschip raakte grond in Amsterdam

IJMUIDEN - Het cruiseschip Columbus dat gisterochtend terugkeerde naar IJmuiden vanwege schade, blijkt enkele dagen eerder bij het uitvaren van de haven in Amsterdam de grond te hebben geraakt.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan NH Nieuws. "Het schip maakte een gekke manoeuvre in de haven en raakte daarbij de grond. Daarbij liep het flinke schade op aan de onderkant."

Het cruiseschip met daarop 1.323 passagiers en 616 crewleden vertrok donderdag vanuit de haven van Amsterdam en was onderweg naar de Noordse Fjorden. Omdat de schade in eerste instantie niet ernstig leek, besloot de kapitein alsnog te vertrekken.

Slecht manoeuvreren

Vrijdagavond zag hij het toch niet meer zitten om door te varen. Het schip kon zich slecht manoeuvreren en daarmee wilde hij niet door de Fjorden varen. Het schip keerde terug en meerde gisterochtend aan bij de Felison Cruise Terminal in IJmuiden.

Volgens de ILT-woordvoerder zijn de passagiers niet in gevaar geweest. Omdat het even gaat duren voordat het schip is gerepareerd, gaat hun cruise niet door. Ze worden teruggebracht naar huis, krijgen hun geld terug en mogen gratis een nieuwe cruise boeken.