Driedorpenloop goed verlopen ondanks hitte: "Blij dat iedereen heelhuids is teruggekomen"

KORTENHOEF - Bloedheet was het, maar dat weerhield hardlopers er niet van om gisteren toch mee te doen aan de Driedorpenloop in 't Gooi. Voorzitter Willem de Leeuw blikt tevreden terug op het evenement.

"Alles is goed verlopen, maar we hadden door het warme weer de helft minder deelnemers dan normaal. Er waren wel oververhitte lopers, maar dat leverde geen ernstige problemen op. Ik ben blij dat iedereen heelhuids is teruggekomen", vertelt hij aan NH Nieuws.

De organisatie besloot gisterochtend op het laatste moment toch de halve marathon af te gelasten. "We wilden afwachten of het daadwerkelijk zo heet zou worden. Toen het 's ochtends al voelde alsof je buiten een warme föhn op je gezicht zette, hebben we besloten de halve marathon niet door laten gaan. Het was niet verantwoord."

Afgehaakt

Achter de keuze om de halve marathon af te gelasten, staat de voorzitter nog steeds. "De meeste lopers die waren ingeschreven voor de halve marathon, zijn nu de 12 kilometer gaan lopen. Zelfs zeer ervaren lopers zeiden dat het te warm was voor de halve marathon en dat ze waarschijnlijk halverwege zouden zijn afgehaakt."

Hoewel het op de hardloopafstanden een stuk rustiger was dan normaal, was het bij de twee wandeltochten juist veel drukker. "Veel mensen besloten vanwege het warme weer te gaan wandelen, in plaats van hardlopen."