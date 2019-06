Niet-scorende spits gaat viral: "Ik dacht er even aan om te stoppen"

AMSTERDAM - Als spits in twintig wedstrijden geen doelpunten maken, is een prestatie op zich. De Amsterdamse Philippe Hes van het vijfde elftal van AFC lukte het. Zijn teamgenoten wilden dat niet ongemerkt voorbij laten gaan en vroegen BN'ers een filmpje op te nemen voor de 'talentvolle' spits.

Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Niemand minder dan Ronald de Boer, Humberto Tan, John Heitinga, Sjaak Swart, Martin Garrix en nog vele andere bekende Nederlanders hadden een boodschap voor Philippe.

Twee winterjassen

"Met twee winterjassen aan maak ik nog meer doelpunten dan jij", laat Sjaak Swart de Amsterdammer weten. "Niet eentje?", vraagt Wilfred Genee zich hardop af. Ook internationaal wordt er met verbazing gereageerd: "Twintig wedstrijden, nul goals, what the fuck is that", laat Zlatan Ibrahimović weten. "Als je wil leren hoe je moet scoren kun je naar mijn school komen, ik zal je leren hoe je moet scoren", voegt hij eraan toe.

De boodschap van Zlatan. Tekst gaat door na de video



Philippe zelf weet niet wat hem overkomt: "Het is niet normaal. Het is echt waanzinnig allemaal", laat hij in De Ochtendshow op NH Radio weten. "Kijk: het is niet goed om in twintig wedstrijden niet te scoren. Dat is niet sterk. Maar ik kan er hard om lachen."

Toch is Philippe naar eigen zeggen niet de enige zwakke schakel in het vriendenteam: "We hebben ook een hele matige rechtsback in het elftal. Hij heeft het tot zijn dagtaak gemaakt om mij voor lul te zetten."

De voetballer neemt het advies van Zlatan ter harte en gaat gewoon door met voetbal: "Ik dacht er even aan om te stoppen maar ga toch door. Ik ga de bijles van Zlatan zeker volgen. Het is de beste spits die we in de wereld gehad hebben."

Daarnaast gaat hij zijn teamgenoten proberen terug te pakken: "Ik moet nog even op een tegengrap broeden maar ik weet niet of ik dit kan overtreffen."