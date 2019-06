MeToo-stichting sleept Boef voor de rechter vanwege vrouwonvriendelijke uitspraken

NOORD-HOLLAND - De Alkmaarse rapper Boef wordt door de stichting Music#MeToo beschuldigd van vrouwonvriendelijk gedrag en discriminatie van vrouwen. Hij moet binnenkort voor de rechter verschijnen vanwege zijn uitspraken.

Dat schrijft het AD. Ook rapper Frenna en de bestuurders van hun platenlabels SPEC en TopNotch, en het Amerikaanse muziekbedrijf Warner Music Group moeten zich in de rechtbank verantwoorden.

De rappers worden niet voor de rechter gedaagd vanwege de teksten in hun nummers. Die teksten vallen namelijk onder artistieke vrijheid. Het gaat de stichting om de seksistische uitspraken die de rappers daarbuiten hebben gedaan.

'Kechs'

Boef kwam vorig jaar in opspraak vanwege zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. In een video op Snapchat noemde hij vrouwen 'kechs' (hoeren), terwijl ze hem hielpen bij autopech. Frenna zat in Suriname vast op verdenking van seksueel misbruik van een 15-jarig meisje en het verspreiden van een seksfilmpje.

De stichting, die in februari werd opgericht, wil 'ongewenste seksualisering en seksueel misbruik binnen de muziekbranche tegengaan'. Woordvoerders van de platenlabels hebben tegen de krant bevestigd dat de bedrijven in kennis zijn gesteld van de rechtszaak, maar wilden niet reageren.