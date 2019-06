Muziekids Festival trekt handjevol bezoekers: "Maar we hebben een goed feestje gehad"

HILVERSUM - Een kolkende mensenmassa die losgaat op optredens van bekende artiesten als onder andere Roel van Velzen en Kenny B. Zo had de organisatie het eigen Muziekids Festival zich gisteren voorgesteld. Helaas bleek de realiteit anders. Er kwam maar een handjevol mensen.

Een van de organisatoren van het festival, Jordan, is nog druk met afbouwen. Hij heeft wel een vermoeden waarom het gisteren zo rustig bleef: "Iedereen zal wel naar het strand zijn gegaan. We hebben ook zulk prachtig weer gehad." Iets anders kan het volgens hem niet zijn. "We hadden veel kaarten verkocht en aan de line-up kan het niet gelegen hebben."

Ondanks het tegenvallende aantal bezoekers, kijkt Jordan toch terug op een geslaagde dag. "We hebben een leuk feest gehad met elkaar. Alle artiesten hebben ondanks de hitte gewoon opgetreden." De opbrengst van het festival gaat naar een goed doel: het geld wordt gebruikt om het leed van zieke kinderen te verzachten. "De kaarten waren al verkocht dus voor de kinderen maakte de lage opkomst niet uit."

Muziek als medicijn

Muziekids gebruikt muziek als 'medicijn' voor zieke kinderen. In tal van ziekenhuizen heeft de stichting een studioruimte weten te realiseren om het verblijf van kinderen in een zorginstelling zo prettig mogelijk te maken. "We bestaan tien jaar en daarom hebben we een feestje gevierd in Hilversum, waar we vandaan komen. We zijn tevreden en hopen natuurlijk dat er nog veel meer muziekstudio's bijkomen", aldus Jordan.