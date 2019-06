Dronken bestuurder rijdt met scooter door Coentunnel

AMSTERDAM - Een bestuurder met een flinke slok te veel op is gisteren op zijn scooter door de Coentunnel gereden.

Volgens de politie was de scooterrijder onderweg terug naar Amsterdam na een dagje op het strand in Zandvoort. Toen agenten de bestuurder een blaastest lieten doen, bleek dat de persoon ruim 6,5 keer te veel alcohol had gedronken.

De politie heeft het rijbewijs van de scooterrijder afgepakt en een proces-verbaal opgemaakt. Ook moet de bestuurder verplicht een EMA-cursus volgen.