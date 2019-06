In beeld: prachtige bubbelwolken maken einde aan heet weekend

NOORD-HOLLAND - Een heet weekend werd gisteravond beklonken met een waar wolkenspektakel. Onweersbuien trokken over de provincie en dat leverde prachtige, maar ook ietwat apocalyptische beelden op.

Veel Noord-Hollanders grijpten dan ook naar de smartphone om de zogeheten bubbelwolken vast te leggen. Een fenomeen dat nog maar sinds 2015 in Nederland voorkomt.

Het wolkendek boven Heerhugowaard

Onrustig golvende zee

De altostratus undulatus asperitas, of bubbelwolk, werd in 2015 in Drenthe voor het eerst waargenomen, zo schrijft het KNMI. De wolken zien er volgens wolkenexpert Pier Siebesma uit als een 'onrustig golvende zee die je vanaf de onderkant bekijkt' en ontstaan onder onstabiele weersomstandigheden met krachtige luchtstromingen.



Ook boven Haarlem waren de wolken goed te zien

Nog een foto van de wolken boven Haarlem

Inwoners van Broek op Langedijk konden de wolken ook aanschouwen