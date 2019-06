Reddingsbrigades Wijk aan Zee en Heemskerk draaien warm: 55 hulpacties

WIJK AAN ZEE - Dat het gisteren druk was langs de stranden merkten ze ook bij de reddingsbrigade. Op de posten in Wijk aan Zee en Heemskerk liep het aantal hulpacties op tot vijfenvijftig.

In de Wijk aan Zeese badplaats was het net iets drukker dan in Heemskerk, waar de post dertig meldingen binnen kreeg. Zo kwamen de lifeguards veertien keer in actie voor 'eerste hulp' en vijf keer voor een kitesurfer in nood, zo schrijft de hulporganisatie op haar Facebookpagina. Ook werden tien kinderen weer herenigd met hun verzorgers en moest worden geassisteerd bij een ambulancedienst.

Uitzonderlijk

Ook op de post in Heemskerk was het volgens een woordvoerder 'uitzonderlijk druk', waar hulpverleners vijfentwintig keer in actie kwamen. Meestal voor een kleine EHBO-melding. Maar ook een persoon die werd geholpen aan snijwonden tot het bot, en iemand met tweedegraads brandwonden aan de handen.

De reddingboot van de KNRM in Wijk aan Zee kwam zondag het boothuis niet uit.