Hond ontsnapt uit woning en bijt om zich heen op speelveld

ZAANDAM - Vanmiddag is een 11-jarige jongen gewond geraakt nadat hij werd gebeten door een hond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht om zijn verwondingen te laten behandelen.

De hond wist te ontsnappen uit een huis en rende richting een speelveldje waar op dat moment meerdere kinderen aan het spelen waren. Een buurtbewoner zag de hond naar de kinderen toe rennen en heeft de hond beet gepakt om hem tussen de kinderen weg te kunnen halen. De hond begon hierop om zich heen te bijten.

Het 11-jarige jongetje is hierbij gewond geraakt. De eigenaar heeft zich ondertussen gemeld en er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Daarbij wordt ook gekeken of de hond agressief gedrag vertoont of dat dit een eenmalige actie was.