Fikse avondbuien trekken over de provincie na hete dag

NOORD-HOLLAND - Er trekken vanavond zware regen- en onweersbuien over de provincie na de eerste tropische dag van het jaar.

Op verschillende plaatsen komt het met bakken uit de hemel. Op sommige plaatsen ging dat gepaard met wat licht gerommel in de lucht, en in Castricum was zelfs een lichte windhoos te zien.

Als de zware buien uit de provincie zijn getrokken zal er vannacht nog wat lichte regen vallen.