Inbreker steelt pasjes van bejaarde vrouw en belt haar om pincodes te vragen

EDAM - Laat nooit zomaar mensen binnen die je niet kent, roept de Politie Edam-Volendam & Waterland op op Facebook. Zij delen het verhaal van een bejaarde vrouw die slachtoffer werd van een slimme inbreker.

De dader belde midden op de dag bij de 87-jarige vrouw aan en vroeg haar of hij een pen en papier mocht lenen zodat hij een boodschap achter kon laten bij een buur die niet thuis was. De vrouw nodigde hem uit in haar woning en gaf hem een pen mee.

Lees ook: Twee vrouwen pinnen met gestolen bankpas 69-jarige vrouw uit Heerhugowaard

Toen de man er wel erg lang over deed om het briefje te schrijven besloot de vrouw poolshoogte te nemen. Uit haar portemonnee bleken twee bankpassen te missen.

De vrouw nam direct contact op met de politie, die een agent langs zouden sturen. In de tussentijd werd de vrouw gebeld door iemand die zogenaamd van haar bank zou zijn, die aangaf dat hij de pincodes van haar passen nodig had om deze te kunnen blokkeren. Achteraf gaat dit waarschijnlijk om de dief, die op deze manier bij het geld op de bankpassen kon komen.

Lees ook: Man pint 480 euro met gestolen bankpas van vrouw uit Purmerend

De passen zijn inmiddels geblokkeerd en er is aangifte gedaan. Het is nog onbekend of er geld is opgenomen met de gestolen bankpassen.