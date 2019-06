Vissers vinden mortiergranaat in Amsterdam Noord

AMSTERDAM - Enkele vissers hebben vanmiddag een wel erg bijzondere vondst gedaan. Het was geen vis die ze uit het Noordhollandsch Kanaal in Amsterdam Noord hengelden, maar een heuse mortiergranaat.

Vissers Angelo en Richard waren van plan te gaan vissen, toen Angelo iets opvallends zag bij de Bannebrug. "Ik loop eigenlijk naar de hoek toe, onder de brug, en ik zie een touwtje half in het water hangen, half over de kant", vertelt hij. "Ik denk ik trek hem voorzichtig omhoog en toen zat er een mortiergranaat aan. En toen hebben we meteen de politie gebeld."

"We schrokken ons een ongeluk"

Richard denkt dat het gaat om magneetvissers die hun vondst hebben laten liggen. "Iemand heeft die granaat gevonden en gedacht: wat is dit nu weer? En hij heeft hem vervolgens gewoon in het water gelaten", zegt Richard. "Totdat wij aan het vissen waren en Angelo aan het touwtje trekt. We schrokken ons een ongeluk."

Toen de mannen de politie belden kwam deze direct ter plaatste en zette het gebied ruim af. Vervolgens kwam ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) langs om ter plekke onderzoek te doen naar het explosief. Daarbij bleek dat het inderdaad ging om een mortiergranaat, maar dat er geen ontploffingsgevaar was. De EOD heeft de granaat, die vermoedelijk zo'n tien tot vijftien jaar oud is, meegenomen. Het gebied is vervolgens weer vrijgegeven.