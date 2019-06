Voormalig voetbaltrainer Barry Hughes na kort ziektebed overleden

HAARLEM - Barry Hughes, de voormalig trainer van onder andere FC Volendam en HFC Haarlem is op 81-jarige leeftijd na een kort ziektebed overleden.

Dat meldt Fox Sports vanavond.

Hughes werd geboren in Wales en vertrok op jonge leeftijd naar Nederland om onder andere uit te komen voor Blauw-Wit uit Amsterdam en Alkmaar'54, bij de laatste ploeg werd hij in1966 trainer. Bij Haarlem ontdekte hij later het toptalent Ruud Gullit, die er als 16-jarige zijn eerste contract tekende.

Veel van zijn oude clubs reageren met verslagenheid op het bericht van zijn overlijden. (Lees verder onder de tweet).

Hughes was zowel binnen als buiten het veld een markante persoonlijkheid. Hij nam diverse carnavalsliedjes op, speelde gastrollen in tv-series en presenteerde zijn eigen tv-quiz. Bekend is ook zijn act met een rolfluitje in 1978 als trainer van Haarlem tijdens een voetbalwedstrijd tegen AZ'67 waarin hij collega Georg Kessler te kijk zette.