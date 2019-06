Grote brand in loods Westelijk Havengebied Amsterdam

AMSTERDAM - In een loods in het Westelijk Havengebied in Amsterdam is vanavond brand uitgebroken. Het gaat om een grote brand waar meerdere brandweerwagens voor zijn uitgerukt.

Op Twitter meldt de brandweer Amsterdam-Amstelland dat de brand woedt in een berg grofvuil. Vanuit het water wordt met behulp van een blusboot geprobeerd het vuur uit te krijgen. Er zou bij de brand veel rook vrijkomen.

Mensen die last hebben van de rook worden geadviseerd hun deuren en ramen te sluiten. De brandweer waarschuwt dat het inademen van rook gevaarlijk is.