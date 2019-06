Schipper die 'vlotvluchteling' bij IJmuiden redde: "Had heel anders kunnen aflopen"

IJMUIDEN - Het moet schrikken geweest zijn voor de bemanning van de KNRM-reddingsboot die vanmorgen de melding kreeg dat er iemand op een vlot in de vaargeul bij IJmuiden dreef. Volgens de schipper van de reddingsboot had het heel anders af kunnen lopen.

"Het is gemaakt van bloempotjes, lege drinkflesjes met schuim, wat hout, en iets van een zeiltje waar hij dan op zat", vertelt schipper Walter Schol terwijl hij wijst naar het vlot dat ze vanmorgen met moeite op de reddingsboot wisten te krijgen.

Lees ook: Vluchteling op zelfgemaakt vlot gered uit Noordzee bij IJmuiden

De man, een 26-jarige Eritreeër die door de politie een 'vlotvluchteling' wordt genoemd, had geen interesse om zijn reis af te blazen en moest veelvuldig verteld worden dat hij zich op een zeer gevaarlijke plek bevond.

'Hopelijk laatste keer'

De man voer namelijk middenin de drukke vaargeul bij IJmuiden. "Er kwam een grote tanker aan en een cruiseboot, dus de positie waar hij lag was niet optimaal. Hij moest daar echt weg", vervolgt Schol. "We hebben de boot zo gemanouvreerd dat we het vlot konden pakken, en toen hebben we de persoon aan boord getrokken."

De bemanning van het schip denkt dat de man de Engelse kust probeerde te bereiken. Ze hebben allen nog nooit zoiets meegemaakt, maar hopen dat dit ook de laatste keer is. "Ik weet natuurlijk niet of dit een trend gaat worden, of dat ze elkaar aansteken met dit soort dingen."

Flesjes water en eten

De man had zich voorbereid door wat boodschappen mee te nemen zodat hij in ieder geval eten en wat flesjes water aan boord had. Ondanks de voorbereidingen heeft de man enorm veel geluk gehad: "Hij heeft mazzel gehad met het weer, maar als de weersomstandigheden slechter waren had het heel anders af kunnen lopen voor hem."

Close-up van het vlot, dat deels gemaakt is van purschuim in prullenbakken.