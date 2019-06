Uitslaande brand in bollenschuur Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - In Anna Paulowna woedt een uitslaande brand in een bollenschuur. Bij de brand komt veel rook vrij, zegt de veiligheidsregio.

De bollenschuur staat aan de Grasweg, in het buitengebied van Anna Paulowna. Er zijn meerdere brandweerwagens opgeroepen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De brandende schuur staat in de buurt van een huis. Eén persoon wordt onderzocht in een ambulance in verband met rookinhalatie.

Bij de brand is asbest vrijgekomen. Volgens de Veiligheidsregio liggen er brokstukken van het asbestdak in de buurt van de schuur en aan de overkant van de weg. De weg blijft de rest van de dag afgesloten voor verkeer.