Drukte bij station Zandvoort: parkeerplekken nog altijd extreem schaars

ZANDVOORT - Wie nog even snel de laatste zonnestraaltjes mee wil pakken in Zandvoort, kan wellicht bedrogen uitkomen. Het vinden van een parkeerplek blijkt vrijwel onmogelijk en ook rondom het station is het razend druk.

De NS kondigde eerder al aan dat er wegens de verwachte drukte extra treinen ingezet zouden worden. Dat blijkt geen overbodige luxe, want het station stroomt vol met strandgangers die terug naar huis gaan en mensen die nog even van het zonnetje willen genieten op een terras.

De parkeersituatie is waar mogelijk nog slechter. Het vinden van een parkeerplek is volgens onze verslaggever ter plekke bijna niet te doen.