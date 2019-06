Dronken man weigert politiebureau te verlaten: tot drie keer toe opgepakt

ZAANDAM - Een 25-jarige man uit Krommenie heeft het in de nacht van vrijdag op zaterdag wel erg bont gemaakt op het politiebureau in Zaandam. Hij moest tot drie keer toe worden aangehouden.

De man was onder invloed van alcohol en werd niet toegelaten tot een horecagelegenheid. Hij deed hierover zijn beklag bij de agenten die in het horecagebied aan het werk waren. Ze maakten hem duidelijk dat zij daar geen invloed op hadden, maar de man bleef zich hinderlijk opdringen.

"Meerdere malen gaven wij aan dat de man zijn weg moest vervolgen, maar hij bleef ons hinderen door constant aandacht te vragen. 45 minuten en heel veel waarschuwingen later was het genoeg", schrijft de politie op Facebook. De man werd opgepakt voor openbare dronkenschap en naar het politiebureau gebracht. Daar bleek hij meerdere soorten drugs bij zich te hebben.

Belasting betalen

De politie maakte proces-verbaal op tegen de man. Een paar uur later werd hij weer vrijgelaten. De man had echter weinig zin om het politiebureau te verlaten. "Hij gaf aan dat hij belasting betaalde en daarom in de hal van ons bureau wilde slapen."

Agenten zetten de man het bureau uit, maar hij bleef terugkomen. Daarop werd hij opnieuw aangehouden. In de loop van de ochtend besloot te politie een tweede poging te wagen en de man vrij te laten. Maar ook nu weigerde hij het politiebureau te verlaten. Bovendien maakte hij bezoekers van het bureau bang.

De politie besloot daarop de man voor de derde keer op te pakken. "Het zal wel komen omdat wij ontzettend liefdevolle mensen zijn", grapt de agent.