Grote onrust onder vaste campinggasten Enkhuizerzand: "Groot gemis als we dit kwijtraken"

ENKHUIZEN - Al tijden is de onrust groot onder de vaste campinggasten van Enkhuizerzand. En de bijeenkomst deze ochtend in het strandpaviljoen met Droomparken (de nieuwe campingeigenaar), heeft dat niet kunnen veranderen.

Het paviljoen zat stampvol vanmorgen om 10.00 uur toen de bijeenkomst begon. De staanplaatshouders kregen informatie over de voortgang van de komende verhuizing van de camping.

Onduidelijk

Er heerste vooral onduidelijkheid over de nieuwe prijzen, het behoud van de stacaravans, de kleursamenstelling van de stacaravans en ook of de nieuwe camping wel echt klaar zou zijn op 1 oktober 2020. Droomparken zegt dat die datum haalbaar is, maar een plan B lijkt er nog niet te zijn voor als dat niet lukt.

De vaste gasten zouden graag willen blijven staan als 1 april niet gehaald wordt, maar wethouder Struijlaart van de gemeente Enkhuizen - die ook bij de bijeenkomst was - wilde daar geen uitsluitsel over geven. En dat leverde de nodige frustraties op, onder andere bij Piet Duinmeijer. "Ik moet 1 oktober weg met alles en waar moet ik dan naartoe? Ik wil gewoon dat we kunnen blijven staan als 1 april niet gehaald wordt."

De vraag of 1 april wel gehaald gaat worden, lijkt terecht. Gezien de vele zienswijzen die zijn ingediend en de nodige vergunningen die nog verleend moeten worden voor de nieuwe camping.

Zorgen

Ondertussen maken de vaste campinggasten zich grote zorgen over de toekomst. Vooral de mensen met een plek aan het water vragen zich af of ze nog wel een plek aan het water terugkrijgen en of ze dat kunnen betalen. "Deze plek is mijn leven", vertelt Piet Duinmeijer. "Hier zijn mijn kinderen groot geworden. Het is een groot gemis als we dit kwijtraken."

De komende weken gaat Droomparken persoonlijke gesprekken voeren met de vaste gasten over hun toekomst op de camping.